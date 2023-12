Cozinha do CIEP ficou destruída, após explosão em tentativa de furto - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 28/12/2023 08:01 | Atualizado 28/12/2023 09:47

Rio - Uma tentativa de furto provocou uma explosão no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) Professora Célia Martins Menna Barreto, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. O crime aconteceu na noite desta quarta-feira (27), quando um homem tentava roubar a tubulação de gás da cozinha da escola, que fica na Rua Barão de Capanema.

Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver os danos provocados pela explosão na cozinha e equipamentos danificados. Confira abaixo. Segundo a Polícia Militar, equipes do 14º BPM (Bangu) estiveram no local e encontraram um suspeito ferido, com aproximadamente 90% do corpo queimado. O quartel de Realengo do Corpo de Bombeiros foi acionada às 23h15 e socorreram Rai S. P. Bittencourt, de 19 anos, para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, também na Zona Oeste, em estado grave.

Tentativa de furto de tubulação de gás provoca explosão em Ciep de Bangu.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o quadro de saúde do homem é considerado grave. A PM informou que ele está internado sob custódia. A Polícia Civil informou que a investigação está em andamento na 34ª DP (Bangu), a perícia foi solicitada para o local, testemunhas estão sendo ouvidas e o suspeito autuado em flagrante.

A Defesa Civil Municipal informou que foi acionada durante a madrugada e que técnicos realizaram uma vistoria, identificando um colapso de paredes e rebaixamentos de gesso da cozinha, despensa, vestiário e refeitório. "Por este motivo, foi necessário realizar a interdição preventiva do local. No entanto, não foi detectado risco estrutural iminente", completou o órgão.



Em nota, a Secretaria Municipal de Educação do Rio (SME), afirmou que "lamenta que, mais uma vez, uma unidade escolar enfrente tentativa de furto", e que o invasor teria cortado a tubulação de gás que liga o fogão, provocando a explosão. A pasta informou ainda que a perícia realizada pela Defesa Civil não constatou dano estrutural na unidade escolar e que "estão sendo avaliadas as necessidades de infraestrutura para iniciar as obras o quanto antes".