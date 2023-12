Com o miliciano, os policiais apreenderam duas pistolas - Divulgação

Publicado 28/12/2023 07:40 | Atualizado 28/12/2023 07:43

Rio - Um miliciano foi preso, nesta quarta-feira (27), suspeito de realizar cobranças indevidas à comerciantes da comunidade do Terreirão a mando da milícia que atua em Curicica, na Zona Oeste do Rio. Segundo a polícia, Arlindo dos Santos Vianna Junior já havia sido preso em 2015 por um homicídio em Maricá, e solto neste ano, quando passou a integrar o grupo.A corporação informou que agentes da 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) receberam uma denúncia e foram até a região. No local, os policiais localizaram o criminoso, que tentou fugir. No entanto, foi preso em um beco. Com ele, foram apreendidas duas pistolas.Aos policiais, o miliciano admitiu que integrava o grupo paramilitar, e que tinha ido ao Terreirão para realizar cobranças aos comerciantes. Recentemente, a localidade estava sendo alvo de ações da milícia chefiada por Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, o que ocasionou