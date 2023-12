Viatura colidiu com muro, após PM ser baleado por criminosos - Reprodução/TV Globo

Publicado 28/12/2023 08:31 | Atualizado 28/12/2023 08:37

Rio - Uma perseguição a criminosos deixou três policiais militares feridos, na madrugada desta quinta-feira (28), na Avenida Marechal Rondon, no bairro São Francisco Xavier, na Zona Norte do Rio. Durante a ação, a viatura acabou colidindo com um muro e deixou os PMs com cortes e fraturas. Os bandidos conseguiram fugir do local e não houve apreensões.

Segundo a Polícia Militar, os PMs realizavam um patrulhamento pela Avenida 24 de Maio, quando suspeitaram de dois homens em uma motocicleta e iniciaram um cerco para a abordagem. Na perseguição, um dos criminosos atirou contra os agentes e a viatura em que eles estavam bateu contra um muro, próximo a uma concessionária, na Avenida Marechal Rondon. Um policial foi baleado, teve o braço esquedo fraturado e encaminhado para o Hospital Municipal Souzar Aguiar, no Centro, onde passou por cirurgia. A vítima foi submetida à tomografia e aguarda avaliação para ser transferido para o Hospital Central da corporação, no Estácio.

Outros dois PMs foram socorridos para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, sendo um deles com um corte profundo na perna direita, na canela, mas sem fratura, além de uma pancada na cabeça, mas sem complicações. Já o terceiro sofreu fortes dores no tornozelo esquerdo, também sem fratura, bem como bateu com a cabeça, sem complicações. O trio foi socorrido lúcido e, de acordo com a avaliação médico, o quadro deles é considerado estável. O caso foi registrado na 25ª DP (Engenho Novo).