Criminoso deve assumir a liderança da milícia após prisão de Zinho Reprodução

Publicado 28/12/2023 10:01 | Atualizado 28/12/2023 10:11

preso no último dia 24 após se entregar na Superintendência da Polícia Federal. O criminoso havia assumido o posto de "zero 2" da maior milícia do Rio após a morte do sobrinho de Zinho, Matheus da Silva Rezende, o Faustão. Rio - Rui Paulo Gonçalves Estevão, conhecido como 'Pipito', é apontado pela polícia como o próximo líder da milícia comandada por Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho,após se entregar na Superintendência da Polícia Federal. O criminoso haviada maior milícia do Rio após a, Matheus da Silva Rezende, o Faustão.

ataques a ônibus na Zona Oeste do Rio em outubro deste ano. Os ataques, que deixaram 35 coletivos incendiados, foram motivados pela morte de Faustão, em operação da Polícia Civil na comunidade Três Pontes, em Santa Cruz. Considerado homem de confiança do miliciano, Pipito foi o responsável por coordenar osna Zona Oeste do Rio em outubro deste ano. Os ataques, que deixaram 35 coletivos incendiados, foram motivados pela morte de Faustão, em operação da Polícia Civil na comunidade Três Pontes, em Santa Cruz.

Pipito chegou a ser preso em 2018, no entanto, deixou o presídio dois anos depois, após conseguir um benefício que permitiu saída temporária durante a pandemia da Covid-19. Ele havia sido condenado a seis anos e seis meses de prisão pelo crime.

apreendidas em sua casa na comunidade de Antares, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. À época, o Tribunal de Justiça expediu um mandado de prisão preventiva contra o miliciano, que responde por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. De acordo com as investigações, a vítima teria sido carbonizada e, até o momento, o corpo não foi localizado. Pepito possui quatro mandados de prisão em aberto por homicídio, posse ilegal de armas, ocultação de cadáver e associação criminosa. Em outubro deste ano, mais de 100 munições, carregadores de pistola e de fuzil, celulares e objetos de valor foramem sua casa na comunidade de Antares, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. À época, o Tribunal de Justiça expediu um mandado de prisão preventiva contra o miliciano, que responde por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. De acordo com as investigações, a vítima teria sido carbonizada e, até o momento, o corpo não foi localizado. Pepito possui quatro mandados de prisão em aberto por homicídio, posse ilegal de armas, ocultação de cadáver e associação criminosa.

morreu em 2017. Quatro anos depois, Ecko foi morto em uma operação policial e Zinho assumiu o posto de líder. O criminoso ingressou no grupo paramilitar em 2017, quando Carlos Alexandre da Silva Braga, o Carlinhos Três Pontes, liderava a antiga Liga da Justiça. Wellington da Silva Braga, o Ecko, seu irmão, foi um dos responsáveis por expandir os domínios da organização fundada por Carlinhos, que. Quatro anos depois, Ecko foi morto em uma operação policial e Zinho assumiu o posto de líder.

Ao assumir a liderança do grupo, o criminoso acabou rompendo com algumas alianças antigas. Um deles é Danilo Dias Lima, o Tandera, considerado seu principal rival atualmente. No passado, Zinho controlava boa parte da Zona Oeste do Rio e Tandera, áreas da Baixada Fluminense. Com o rompimento da aliança, os dois passaram a travar uma guerra sangrenta por territórios. Além da disputa entre milícias rivais, brigas por territórios com facções criminosas, Pipito entrará no comando de um grupo dividido e cheio de disputas internas.

Prisão de Zinho

12 mandados de prisão expedidos pela Justiça. O miliciano se entregou na Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio, no centro da capital, após uma negociação entre seus advogados, policiais federais e a Secretaria de Estado de Segurança Pública. Foragido desde 2018, o miliciano tinha, pelo menos,expedidos pela Justiça.