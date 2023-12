Um dos suspeitos foi levado para a 19ª DP (Tijuca) e ficará à disposição da Justiça - Reprodução / Google

Publicado 28/12/2023 09:10 | Atualizado 28/12/2023 09:17

Rio - Policiais do 6° BPM (Andaraí) prenderam, na noite desta quarta-feira (27), uma dupla suspeita de praticar diversos roubos na Tijuca, Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, moradores relataram sobre os assaltos e, por isso, os agentes decidiram fazer um cerco na região.

No local, segundo a polícia, a equipe do 6° BPM encontrou dois homens de capacete correndo pela Rua Conde de Bonfim. Os militares, então, fizeram um cerco tático e conseguiram prender os suspeitos. Com eles, os agentes apreenderam uma pistola, um carregador e uma motocicleta.

Durante a perseguição, os policiais atiraram e um dos homens foi atingido no cotovelo. O suspeito foi levado para o Hospital Federal do Andaraí e, posteriormente, transferido ao Hospital Salgado Filho, onde encontra-se sob custódia.

O outro homem, que não teve a identidade revelada, foi encaminhado para a 19ª DP (Tijuca) e ficará à disposição da Justiça.