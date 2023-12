Prefeitura realiza demolição de edifício irregular na comunidade Tavares Bastos - Divulgação

Publicado 28/12/2023 13:10 | Atualizado 28/12/2023 13:26

Rio - A Prefeitura do Rio realizou, na manhã desta quinta-feira (28), a demolição de uma construção irregular no alto da comunidade Tavares Bastos, no Catete, Zona Sul do Rio.

Os trabalhos foram feitos de forma manual devido ao difícil acesso. No local, a ampliação de um terceiro andar de uma edificação sem autorização oferecia risco para os moradores e a vizinhança. Além disso, a construção estava sendo feita dentro do limite da unidade do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), localizado na comunidade.

O subprefeito da Zona Sul, Flávio Valle, acompanhou a operação e ressaltou que o trabalho vai continuar para coibir o crescimento desordenado sem autorização. Desde 2021, a Prefeitura do Rio já realizou mais de 3.100 demolições de construções irregulares, causando um prejuízo de mais de R$ 400 milhões aos responsáveis.

“Essa é mais uma operação com foco na demolição das construções irregulares, que tem como objetivo principal preservar a vida das pessoas, tendo em vista a ausência de licença e autorização, e principalmente, em determinados casos, asfixiar financeiramente os crimes organizados, uma vez que o mercado imobiliário ilegal acaba sendo fonte de renda para essas quadrilhas. Então, a gente contribui para a segurança pública, coordena a cidade e protege a vida da população”, destaca o Secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

A ação, comandada pela Secretaria de Ordem Pública e a Subprefeitura da Zona Sul, contou, ainda, com apoio de equipes da Secretaria Municipal de Conservação.