Criminoso foi preso na localidade conhecida como 'Favelão', na Gardênia Azul - Divulgação

Criminoso foi preso na localidade conhecida como 'Favelão', na Gardênia AzulDivulgação

Publicado 28/12/2023 14:08 | Atualizado 28/12/2023 14:15

Rio - Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam nesta quarta-feira (27), um homem acusado de matar a namorada estrangulada. Maria Aparecida da Silva foi encontrada sem vida no último dia 17, com as mãos e pés amarrados no interior de sua residência na Taquara, na Zona Oeste do Rio.

Segundo a polícia, através de imagens de câmeras de segurança, foi possível confirmar que José Marcos Pereira da Silva foi a última pessoa a sair do condomínio da vítima antes de sua morte. A corporação informou, ainda, que, no vídeo, o rapaz aparece levando alguns pertences de Maria Aparecida.



O criminoso foi preso na localidade conhecida como Favelão, na Gardênia Azul, Zona Oeste da cidade. José Marcos possui extensa ficha criminal, com mais de seis anotações entre ameaças e agressões. Ele já foi preso em flagrante duas vezes.



De acordo com as investigações, o relacionamento do casal era extremamente conturbado e o suspeito agredia a vítima, razão pela qual a mesma queria por um fim na relação. No entanto, o rapaz não aceitava o término. Em depoimento, amigas da vítima afirmaram que Maria Aparecida já havia relatado as agressões sofridas, sendo orientada a não permitir mais que José Marcos frequentasse sua casa.



O preso foi encaminhado para a DHC, na Barra da Tijuca, e após as formalidades legais será levado para o sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.