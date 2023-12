Todo o material está avaliado em mais de R$ 2 milhões - Divulgação

Todo o material está avaliado em mais de R$ 2 milhõesDivulgação

Publicado 28/12/2023 14:07

Rio - A Receita Federal doou, nesta quarta-feira (26), mais de 23 toneladas em roupas para a Fundação Santa Cabrini. O material foi apreendido após ações de fiscalização pelas Alfândegas da Receita Federal no Aeroporto do Galeão e no Porto de Itaguaí e está avaliado em mais de R$ 2 milhões.

Na ação foram entregues peças como calças, camisas, meias, jaquetas e saias que serão descaracterizadas pelas apenadas do sistema prisional nas instalações da Fundação e no Presídio Talavera Bruce, no Complexo de Gericinó.



A Fundação Santa Cabrini, vinculada à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro (Seap), tem o propósito de promover a inserção social dos apenados por meio do trabalho produtivo e a destinação de mercadorias faz parte do programa "Receita Cidadã: uma Receita de Transformação Social", que modifica as características de determinados itens apreendidos, transformando-os em produtos de grande valor para a sociedade.