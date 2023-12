Homem, apontado como ex-segurança do Nem da Rocinha, foi levado para a 19ª DP e ficará à disposição da Justiça - Reprodução / Google

Homem, apontado como ex-segurança do Nem da Rocinha, foi levado para a 19ª DP e ficará à disposição da JustiçaReprodução / Google

Publicado 28/12/2023 13:21 | Atualizado 28/12/2023 13:52

Rio - Policiais do 6° BPM (Andaraí) prenderam, na manhã desta quinta-feira (28), o homem apontado como ex-segurança do traficante "Nem da Rocinha", na Tijuca, Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, o suspeito era foragido da Justiça e foi encontrado na Rua Doutor Pereira dos Santos.

De acordo com a polícia, o homem estava sendo monitorado pelo 6° BPM e possuía um mandado de prisão em aberto. Conhecido como "Magrinho", o rapaz atuou como segurança de Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem, durante o período que o traficante comandou a Rocinha, na Zona Sul.

O suspeito, que não teve a identidade revelada, foi levado para a 19ª DP (Tijuca), onde ficará à disposição da Justiça. Procurada, a Polícia Civil ainda não se manifestou sobre o caso.

Nem da Rocinha

Antônio Francisco Bonfim Lopes comandou o tráfico na Rocinha até 2011, quando foi preso por policiais militares dentro do porta-malas de um carro, na Lagoa Rodrigo de Freitas, também na Zona Sul.

Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem da Rocinha, foi preso em 2011 Reprodução

Naquele dia 9 de novembro, ao ser abordado em uma blitz do batalhão de choque em uma das saídas da Rocinha, um homem em um Corolla preto se identificou como cônsul do Congo. Na ocasião, os policiais teriam pedido para revistar o carro, mas o homem negou, alegando imunidade diplomática. Os agentes, então, decidiram escoltar o carro até a sede da Polícia Federal.



Na Lagoa Rodrigo de Freitas, na altura do clube Piraquê, os homens teriam pedido para parar o carro e feito uma oferta de R$ 20 mil aos policiais para que deixassem o carro seguir. Diante da negativa, eles aumentaram a oferta para R$ 30 mil. Depois disso, os militares decidiram revistar o carro e encontraram Nem escondido no porta-malas.

Nascido em 1976 na comunidade, Nem se tornou chefe após a morte de Luciano Barbosa da Silva, o Lulu, em 2004. Durante sete anos no poder, o traficante chegou a ser considerado o criminoso mais procurado do país.

Atualmente, com 47 anos, Antônio Lopes cumpre pena na Penitenciária Federal de Segurança Máxima, em Porto Velho, em Rondônia.