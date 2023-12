Agentes trabalharão com apoio de viaturas e reboques durante o Réveillon - Fábio Costa/Divulgação

Publicado 27/12/2023 11:51 | Atualizado 27/12/2023 11:53

Rio – A Prefeitura do Rio apresentou, nesta quarta-feira (27), o esquema especial para a celebração do Réveillon em Copacabana, na Zona Sul. O plano elaborado pela Secretaria de Ordem Pública (Seop) e pela Guarda Municipal contará com 1.240 agentes em ações de ordenamento urbano, de trânsito e de segurança.



A atuação dos agentes e começará a partir das 7h do dia 31 de dezembro até o dia 1º de janeiro. Além disso, a operação vai contar com o apoio de 134 viaturas, entre carros e motos, e 21 reboques.



Nas ações de ordenamento urbano serão 95 postos de atuação da Guarda Municipal na orla e em vias de acesso do bairro de Copacabana, com atenção especial a pontos de bloqueio e suporte no entorno dos postos médicos montados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).



Já a Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP) vai contar com oito bases pelo bairro, sendo uma fixa, e as demais com carros ou motos de apoio, além do patrulhamento ostensivo do Forte de Copacabana até o Leme. A equipe da secretaria vai fiscalizar os ambulantes e a venda de bebidas em garrafa de vidro, rebocar carros estacionados de forma irregular, remover veículos piratas, inspecionar os táxis, realizar o atendimento às pessoas em situação de rua, e segurança dos passageiros nas viagens de BRT com destino às praias.



"O foco das ações será o ordenamento urbano e também o auxílio às forças policiais na prevenção e na segurança. Lembrando que a gente vai atuar para apreender e coibir a venda em garrafas de vidro, com foco na integridade física das pessoas, além de alertar a população sobre os horários de proibição de estacionamento, para que a gente não precise usar o reboque. Também estão proibidos os cercadinhos nas areias por parte de quiosques e de ambulantes. Isso é muito importante para que a gente possa ter a área de circulação preservada e que a gente tenha festas por toda a cidade, com segurança e com ordem pública", destaca o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.



Como nas edições anteriores, o Centro de Comando e Controle Móvel ficará estacionado na Avenida Atlântica, esquina com a Rua República do Peru, com acesso ao Mapa Operacional da GM-Rio que monitora em tempo real a localização de cada agente para agilizar no flagrante e coerção de delitos.



A operação contará ainda com agentes do Grupamento de Operações com Cães (GOC) atuando no entorno das estações do metrô Siqueira Campos e Cardeal Arcoverde, em ação preventiva de patrulhamento e em apoio ao público, com o foco na promoção da sensação de segurança. Também serão montadas cinco tendas operacionais, sendo duas no Leme e três em Copacabana para dar suporte ao Subgrupamento de Operações de Praia (SGOP) que fará rondas na faixa de areia.



"Nosso foco principal é manter a ordem para que todos aqueles que escolheram Copacabana para festejar a chegada de 2024 possam se sentir seguros e acolhidos na nossa cidade, desde os moradores até os visitantes de outros estados e países", afirma o Inspetor Geral José Ricardo Soares, comandante da GM-Rio.



Estarão envolvidos na Operação do Réveillon, os agentes da Seop da Subsecretaria de Operações, Coordenadoria de Controle Urbano e Especial de Transporte Complementar, a Gerência de fiscalização de estacionamentos e reboques, e agentes dos programas Rio+Seguro, BRT+Seguro e Coordenadoria de Ações Territoriais Integradas.



Ações de controle e fiscalização de trânsito



Do total de agentes, 388 guardas vão atuar exclusivamente no controle e na fiscalização do trânsito. As equipes do Grupamento Especial de Trânsito farão a implantação e o monitoramento dos pontos de bloqueio de acordo com o planejamento feito pela CET-Rio.

Os agentes também ficarão responsáveis pela implantação dos bloqueios na área de lazer, fiscalização da proibição de estacionamento na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, e a fiscalização e o monitoramento das estações do metrô. Eles vão monitorar também pontos estratégicos para fiscalizar o estacionamento de ônibus fretados.

Para realizar as ações de trânsito, as equipes terão o suporte de rádios transmissores e smartphones para o contato direto com o Centro de Operações (COR), permitindo a comunicação imediata em situações de emergência ou em relação a mudanças de sinalização, priorizando a fluidez e a escoação do público ao término do evento.



Ronda Maria da Penha



Neste ano, as equipes da Ronda Maria da Penha também terão atuação especial no Réveillon de Copacabana, dando apoio às ações da Secretaria de Políticas e Proteção e da Mulher (SPM), podendo ainda agir em casos de flagrantes de agressões e outras violências contra mulheres durante os festejos.



Identificação de crianças



A GM-Rio também realizará a distribuição de pulseiras de identificação para crianças que vão participar do evento para auxiliar na rápida identificação de crianças caso se percam dos responsáveis. As pulseiras são feitas com material impermeável e bastante resistente permitindo seu uso na água do mar e a distribuição será feita pelos guardas que estarão nas barreiras de acesso à Praia de Copacabana e também na orla.



BRT Seguro

Os agentes do programa BRT Seguro irão atuar para combater à evasão, atos de vandalismos, a não permanência de ambulantes irregulares e o acolhimento às pessoas em situação de rua, com o intuito de proporcionar segurança à população que vai se deslocar usando esse meio de transporte para aproveitar o evento de virada de ano.



As ações serão feitas com viaturas caracterizadas com direcionamento e patrulhamento de efetivo exclusivo que além da cobertura nos corredores das extensões da Transoeste, Transcarioca e Transolímpica, atuarão em conjunto com os demais órgãos municipais e estaduais, visando a manutenção da ordem pública.



Horário de funcionamento especial para as barracas de praias



A Seop autorizou, durante a virada do ano, que todos os ambulantes fixos regulares possam trabalhar sem interrupções. Os vendedores estarão autorizados a comercializar a partir das 7h do dia 31 de dezembro, tendo que encerrar as vendas às 20h do dia 1° de janeiro. Vale lembrar que o ambulante deve abastecer e/ou repor mercadorias da barraca até às 15h do dia 31 de dezembro. Caso esgote os produtos, só poderão ser repostos a partir das 7h do dia 1° de janeiro.



No dia 30 de dezembro, o horário é o mesmo dos dias úteis, das 7h às 20h, não sendo permitido realizar vendas depois desse horário. A secretaria ressalta que os equipamentos, objetos e mercadorias do comércio ambulante em pontos fixos nas praias do Rio poderão ser mantidos, em caráter excepcional, nos próprios locais autorizados para o exercício da atividade.



Das 20h do dia 30/12 até 7h do dia 31, o vendedor não poderá efetuar a venda de nenhum produto nesse período para o consumidor, pois estará sujeito a multa. Os ambulantes que descumprirem as normas da prefeitura poderão ter suas mercadorias e equipamentos apreendidos, e até autuados.