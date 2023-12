Cassio da Silva Belmiro é suspeito de atirar contra Leandro Aleixo Batista - Reprodução

Publicado 27/12/2023 14:03 | Atualizado 27/12/2023 14:06

Rio - Uma operação conjunta entre as polícias Civil e Militar prendeu, nesta terça-feira (26), os caminhoneiros Cassio da Silva Belmiro, de 33 anos, e Paulo Rogerio Marto da Silva, de 28. A dupla é suspeita de matar o operador de empilhadeira Leandro Aleixo Batista, 38, em Barra do Piraí, na Região do Médio Paraíba.

Na tarde do último dia 4, a vítima foi atingida por cinco tiros na cabeça enquanto caminhava perto de um mercado no bairro Cerâmica União. Os dois assassinos estavam em uma moto e fugiram após o crime.

De acordo com as investigações, o homicídio foi praticado por vingança, já que Leandro é apontado como suspeito do assassinato de José de Souza Corrêa, conhecido como "Zé Brechô", de 68 anos. Em agosto, o corpo do idoso foi encontrado em estado avançado de decomposição, também no Cerâmica União, após ficar desaparecido durante uma semana.

Os policiais da 88ª DP (Barra do Piraí) apuraram que Leandro era usuário de drogas e teria pedido dinheiro emprestado a Zé Brechô, que negou. Depois disso, o rapaz teria planejado a morte do idoso e executado o crime.

Cassio, suspeito de atirar contra Leandro, foi abordado em ação conjunta da distrital e do 10º BPM (Barra do Piraí) ao sair de casa no distrito da Califórnia. Em seu carro, os agentes encontraram um revólver com seis munições que teria sido utilizado no homicídio.

Já Paulo Rogerio, que estaria conduzindo a moto no momento do crime, foi preso na Rodovia dos Metalúrgicos, em Volta Redonda.

A Polícia Civil comparou imagens dos capacetes dos assassinos com fotos publicadas pelos suspeitos em redes sociais, auxiliando a identificar a dupla.

Além do homicídio qualificado, Cassio também responderá por porte ilegal de arma de fogo, somando penas que podem chegar a 34 anos de prisão. De acordo com a Polícia Civil, a dupla é investigada por outros assassinatos cometidos em Barra do Piraí.