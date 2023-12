Heloísa de Oliveira Navarro está desaparecida desde 2022 - Reprodução

Publicado 27/12/2023 16:43 | Atualizado 27/12/2023 18:11

Rio - Diego Belieny Navarro vive a angústia de procurar pela filha, Heloísa de Oliveira Navarro, nove anos, desde agosto de 2022 . Ele acusa a mãe da criança, Monique Rodrigues de Oliveira, de sequestrar a filha após passar o fim de semana na casa dela, em Senador Camará, Zona Oeste. Em dezembro deste ano, a Justiça do Rio concedeu a guarda unilateral da criança ao pai, após seis anos de disputa com Monique.

Na decisão, o juiz Eduardo Mendes Gonçalves, da 2ª Vara de Família, defendeu que Diego fosse o responsável de Heloísa. "[Ele] reúne as condições necessárias para dar à criança carinho, atenção, saúde, alimentação e tudo mais que ela precisa para o amplo desenvolvimento e diante do desequilíbrio emocional, da prática de alienação parental e de crime de sequestro por parte de Monique", argumentou.



Em entrevista O DIA, Diego contou que entrou com o processo de regulamentação de visitas para poder conseguir ver a filha. Segundo o pai da menina, o convívio com ela era dificultado por Monique, com quem tinha uma relação conturbada.



"Ela [mãe da menina] conseguiu o direito de pernoite mesmo com ela não obedecendo às ordens judiciais. Durante os quatro anos de processo o comportamento da Monique ficava cada vez pior", relembrou.



O pai da menina confessou que temia que Heloísa fosse sequestrada pela mãe. "Ela já tinha feito isso um tempo antes. Já estava escrito que ela faria isso. Todo mundo tinha medo. A Heloísa sumiu no dia 28 de agosto de 2022. Desde então, é essa luta para tentar localizá-la. Esse tempo de buscas está sendo terrível, muito na base da raça", desabafou o pai da menina.



Diego contou que, quando Heloísa ia ver a mãe, sentia dores abdominais e chorava muito. Em uma das ocasiões, ela chegou a se despedir de Diego.

Em setembro deste ano, a Justiça emitiu um mandado de prisão contra Monique por sequestro e cárcere privado. Apesar de terem sido realizadas buscas pela menina, ela ainda não foi encontrada.



O caso foi registrado na 32ª DP (Taquara). "De acordo com a delegacia, o inquérito foi concluído e encaminhado para o Ministério Público a fim de tomar as medidas cabíveis. A Polícia Civil realiza diligências para cumprir o mandado de prisão contra a autora e reforça que qualquer informação a respeito do paradeiro dela pode ser feita pelo Disque-Denúncia", informou a Polícia Civil.

A reportagem tenta falar com Monique Rodrigues de Oliveira. O espaço está aberto para manifestações.

Quem tiver informações sobre a menina Heloísa Navarro pode repassar informações ao Disque-Denúncia (2253-1177) ou ao Programa SOS Criança Desaparecida, que disponibiliza os contatos (2286-8337/98596-5296). Todas as informações têm as garantias do sigilo e anonimato.

Cartaz divulgado pede ajuda com informações sobre o paradeiro de Heloísa Divulgação