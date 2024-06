Ana Maria ao lado do Louro José no programa "Note e Anote" - Reprodução

Ana Maria ao lado do Louro José no programa "Note e Anote"Reprodução

Publicado 21/06/2024 18:15 | Atualizado 21/06/2024 18:43

Rio - Ana Maria Braga revelou, em entrevista no podcast "PodPah", que Louro José foi uma estratégia para se comunicar com as crianças: ela e Tom Veiga criaram o personagem em 1997, quando a apresentadora comandava o "Note e Anote" ainda na Record.

A apresentadora explicou que a origem tem a ver com a grade da emissora: o programa ia ao ar logo após os desenhos animados. "Percebi que tinha uma audiência ali naquele momento que começava a dar um no infantil. Se eu não tivesse alguma coisa que atraísse a molecada, eu estava frita".

Ana Maria Braga participou do podcast "PodPah" Reprodução / YouTube

"Aí o que eu fiz? Inventei o Louro. Tinha que ter uma saída para aquilo ali. Quando você tem um problema, você tem que arrumar uma solução. Tinha um monte de moleque na frente, criançada... Mas que bicho fala? Papagaio só tinha o Zé Carioca. Precisava arrumar um jeito de ter um papagaio", contou ela.

Uma das dificuldades foi convencer o colega, que na época, era assistente de estúdio: "O Tom disse que não ia fazer, porque tinha vergonha e eu falei: 'Ninguém te vê' e ele falou: 'Mas eu sei, porque sou eu'. A voz veio nascendo, porque a gente não tinha voz. Nós dois fomos montando, eu me dava muito bem com ele, era um cara extraordinário, ele montou a personalidade do Louro".

Tom, que faleceu em 2020, cuidava de outras tarefas durante a exibição do programa: "Eu falava que ia falar com o papagaio e ele saia correndo, largava tudo e vinha correndo, enfiava a mão no bicho". Ana Maria Braga lembrou o primeiro fantoche: "Era uma coisa toda estranbelhada. O primeiro Louro era uma coisa desforme".

Porém, como é possível ver pelo sucesso da comunicadora e tanto pelo "Note e Anote" quanto o "Mais Você", a ideia vingou. Após a morte do primeiro interprete, a atração da Globo conta agora com o "Louro Mané", cujo boneco é parecido com o anterior.