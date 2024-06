Sabrina Sato - Divulgação

Publicado 21/06/2024 17:33

Rio - Sabrina Sato, de 43 anos, retorna ao Fantástico após o sucesso da primeira temporada do quadro "Essa Eu Quero Ver". Agora, ela irá apresentar a terra dos seus ancestrais para os telespectadores.

Com estreia prevista para o segundo semestre, nesta temporada, a apresentadora procura respostas para o porquê de tantas pessoas assistirem vídeos de comidas de rua no Japão? E o que está acontecendo com uma das paisagens mais icônicas do país, além de mostrar os lugares que estão bombando na internet."Depois de explorar a Itália e suas histórias e paisagens incríveis, agora é a vez do Japão, o país dos meus avós maternos e que carrega uma cultura milenar", revela Sabrina.