Lulu Santos e Serginho GroismanReprodução do Instagram / Amanda Magalhães

Publicado 21/06/2024 09:25 | Atualizado 21/06/2024 09:43

Rio - Lulu Santos, de 71 anos, é o homenageado do "Altas Horas", da TV Globo, neste sábado (22). O programa, comandado por Serginho Groisman, celebrará os mais de 50 anos de carreira do cantor e receberá convidados pra lá de especiais.

No palco, Lulu dividiu os vocais com Liniker em "Sábado à noite", "Certo Alguém" com Toni Garrido" e "Tudo Azul" com João Gomes. Ana Gabriela, Gabriel O Pensador e Luedji Luna também participam do especial. Juntos, todos soltaram a voz no hit "Tempos Modernos" e animam a plateia presente.

O cantor ficou emocionou com a homenagem, que aconteceu após o lançamento do álbum "Atemporal", que reuniu grandes artistas da música contemporânea. "É uma forma de amor", afirmou.