Eliana é mãe do menino Arthur, de 12, e da caçula Manuela, de 6 anosReprodução/Instagram

Publicado 21/06/2024 17:46

Rio - O SBT divulgou, nesta sexta-feira (21), a chamada do último programa com a apresentadora Eliana, de malas prontas para deixar a emissora após 15 anos — e com provável destino na Globo. O "último domingo" dela foi gravado das 13h as 20h, com despedidas e homenagens a loira, e vai ao ar no dia 23.

Nas imagens, é possível ver Patricia Abranavel às lagrimas: "O programa tá muito especial. Tem uma homenagem a uma comunicadora que é singular". Em determinado momento, a homenageada diz "Eu vou voltar". Mas o que significa isso? Pelo jeito, o canal vai deixar o mistério sem resposta até o domingo.

Entre as atrações, o foco será todo voltado para Eliana, trazendo ainda quadros que marcaram a carreira dela no SBT. O personagem Melocoton, que a acompanhava nos programas infantis, vai aparecer, além dos "bombeiros da Eliana". Um quadro que ela ganhou ao lado do dono de Silvio Santos também será exibido, assim como outros presentes.