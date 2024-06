Malu Mader em seu último trabalho na Globo, ’Malhação’ - Divulgação

Malu Mader em seu último trabalho na Globo, ’Malhação’Divulgação

Publicado 23/06/2024 11:41

Rio - Malu Mader, de 57 anos, está de volta às novelas. A atriz dará vida à a empresária Aurora, que se envolve com José Inocêncio (Marcos Palmeira), em "Renascer", da TV Globo. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da emissora ao DIA, neste domingo (23). A artista inicia as gravações do folhetim, nesta segunda-feira (24). As cenas tem previsão de irem ao ar em julho.

Essa não será a primeira vez que Malu contracenará com Marcos Palmeira. Os dois já trabalharam juntos em "Celebridade" (2003), como o casal Maria Clara e Fernando. Na trama original de "Renascer", exibida em 1993, Aurora foi interpretada pela atriz Mara Carvalho. Já o coronel era vivido por Antônio Fagundes.

O último trabalho de Malu fixo em novelas foi "Haja Coração" (2016). Na trama, ela interpretou Rebeca. Dois anos depois, ela fez uma breve aparição em "Malhação - Vidas Brasileiras", como Melissa. Com mais de 40 anos de carreira, a atriz tem no currículo folhetins como "Eu Prometo" (1983), "Corpo a Corpo" (1984), "Tititi" (1985), "Anos Dourados" (1986), "Top Model" (1989), "Anos Rebeldes" (1992), "Força de um Desejo" (1999), "Eterna Magia" (2007), "Sangue Bom" (2013).