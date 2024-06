Luciano Huck defende Nathalia Dill após internautas detonarem a atriz na 'Dança dos Famosos' - Rede Globo

Publicado 23/06/2024 19:27 | Atualizado 23/06/2024 19:28

Rio - Luciano Huck abriu a "Dança dos Famosos" deste domingo (23), defendendo a atriz Nathalia Dill, após ela participar do júri de artistas da atração, no último domingo (16). Ela deu a nota de 9.9 para Juliano Floss e foi duramente criticada nas redes sociais, já que o influenciador foi eliminado com 0.1 de diferença.

"Obviamente a gente convida os jurados artísticos para estar nesse palco e todo mundo tem liberdade absoluta de fala, de expressão, de julgamento. Então, a coisa que eu mais detesto no mundo é patrulha", começou o apresentador."No mundo que a gente está, muito dividido, muito polarizado que a gente está, quando você discorda de alguém, parece que a pessoa é sua inimiga. Não, você só não tem a mesma opinião que ela. E essa é apenas a democracia. semana passada, a Nathália Dill deu 9.9 para uma performance, do Juliano Floss, que eu adoro e tal, mas ela está no direito dela", continuou."Eu fico muito incomodado quando esse tribunal sem noção da internet começa a julgar as pessoas porque elas têm opinião. As pessoas têm que ter opinião. Então, quero deixar claro que aqui é um espaço aberto e as pessoas falam o que elas querem, dão a opinião que elas querem. Enfim, aqui é um palco com absoluta liberdade. Muito obrigado", finalizou.Lilia Cabral, jurada convidada deste domingo, também defendeu a atriz. "A Nathália é tão fofa, gente. Não pode ser castigada assim, porque ela é uma pessoa que tem opinião e isso não significa que ela tenha feito alguma coisa errada, né? Agora, julgar julgar artisticamente, é muito difícil".