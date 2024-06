Christina Rocha durante o ’Geral do Povo’ - Reprodução de vídeo

Publicado 24/06/2024 12:05

Rio - Christina Rocha participou do programa "Geral do Povo", da Rede TV, neste domingo (23), e comentou os bastidores do "Casos de Família", que comandou por quase 15 anos no SBT. Questionada por Geraldo Luís, a apresentadora revelou se as histórias exibidas na atração eram verídicas.

"No João Kléber tinha umas pegadinhas, mas no meu não tinha não. Eu fiz um podcast há pouco tempo com ele, e é o que ele falou: o dele é um show. O nosso (Casos de Família), a gente descobria e ia para o ar. Fico 'p' da vida quando falam que era armado. Não era armado nada. Você acha que rico não faz barraco?", disse Christina.

"O pobre, a pessoa menos privilegiada, ela não sai do barraco porque não tem para onde ir. O rico não sai do apartamento e da cobertura porque não quer perder a mordomia. Então, barraco de rico é muito menos puro que um barraco de pobre, porque pobre faz barrado porque ele precisa comer e pagar conta, já o rico não. O rico não se separa porque não quer perder a mordomia da grana", opinou a apresentadora.



"Então tem muita falsidade. Claro que acontece [as histórias)! Qual é a pessoa que não sofre por ser homossexual? Qual é a família que não tem uma traição? A gente ajudou muita gente. Foi muita honra ter feito o Casos de Família, porque a gente aprende a não julhar. A gente tem mania de se achar os donos da verdade, mas não temos que julgar porcaria nenhuma", concluiu.

Christina deixou o SBT após 43 anos em maio deste ano. De acordo com a emissora, a decisão foi de comum acordo entre ambas as partes. "O SBT expressa profunda gratidão por todo o seu trabalho e comprometimento ao longo dos anos, deixando as portas abertas para Christina", dizia um trecho do comunicado.

Cotada para 'A Fazenda'?

Durante o programa, Christina contou se participaria do reality rural "A Fazenda", da Record. "Eu adoro reality show. Assisto todos. No momento, não é o que eu quero para a minha vida estar na 'Fazenda', apesar de adorar. Lá, minha gente, ia ser expulsa no primeiro dia. Já pensou? Ter que conviver com todo mundo? Eu ia ser odiada ou expulsa. Sinceramente não (toparia) e não teve convite nenhum", ressaltou a apresentadora, que apresentaria o reality. "Claro que eu apresentaria, tenho até um projeto de reality", completou ela, sem dar mais detalhes.