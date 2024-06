Larissa Parison e Samuel de Assis - Reprodução do Instagram

Publicado 24/06/2024 09:38

Rio - Samuel de Assis, de 41 anos, foi o eliminado quadro "Dança dos Famosos", do "Domingão com Huck", da TV Globo, neste domingo (23). O ator deixou a competição após ter um empate técnico com Barbara Reis e a plateia votar para que a atriz continuasse na disputa. Em uma publicação feita no Instagram, o artista falou sobre a experiência que teve no quadro e fez uma série de agradecimentos.

"Acabou pra mim. Mas vocês não imaginam o quanto estou feliz e grato por tudo que vivi nesse programa! Meu corpo mudou. Minha vida mudou. Tudo mudou. E pra melhor! Graças a cada pessoa que me fez chegar até aqui. E cheguei longe, viu?! Não imaginei que chegaria tanto. De verdade", iniciou.



"Obrigado por toda torcida, por tanto carinho que venho recebendo nos últimos meses. Sei que já fiz todos os agradecimentos no áudio que está nesse vídeo (quem tiver paciência vai ver até o fim) mas queria agradecer mais uma vez à Larissa Parison. Te amo, parça! E me desculpe por não conseguir chegar até a final", comentou ele, que também demonstrou gratidão pelos amigos, torcida e equipe do programa.

"Obrigado #TeamBrigadeirão! Vocês são a torcida mais linda e especial do planeta! Valeu, Domigão. Sem palavras pra toda equipe que me tratou tão bem! Ao Luciano Huck que me fez o convite em pleno domingão de réveillon e disse que acreditava no meu potencial! Obrigado aos meus amigos, a todos que souberam antes de topar o convite e me deram força falando que eu tinha sim que participar porque mudaria a minha vida e me enriqueceria artisticamente. Realmente mudou!", disse.

"Obrigado à minha equipe que me ajudou a lidar com todas as demandas que chegavam enquanto eu estava vivendo essa loucura! Sem vocês eu jamais conseguiria lidar com todos os compromissos enquanto ensaiava e gravava o programa!. Um Xêro na alma de cada um que acreditou em mim!", concluiu.

Com a saída de Samuel, seguem na disputa do quadro: Lucy Alves, Tati Machado, Amaury Lorenzo, Barbara Reis.