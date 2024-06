Ralf chora durante entrevista ao Fantástico - Reprodução de vídeo / TV Globo

Ralf chora durante entrevista ao FantásticoReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 24/06/2024 08:29 | Atualizado 24/06/2024 08:34

Rio - Ralf se emocionou ao falar sobre a morte do irmão, Chrystian, aos 67 anos, devido a uma infecção generalizada, em decorrência de pneumonia, em entrevista concedida ao "Fantástico", da TV Globo, neste domingo (23). O cantor disse que não sabia da gravidade da doença do familiar e afirma ter sentido a partida do sertanejo.

fotogaleria

"Eu já sabia que ele iria embora. E eu fiquei muito triste. No momento que ele parou mesmo tudo e faleceu (...) estava estudando e eu senti uma brisa suave (...) Eu falei: o meu irmão foi embora", conta Ralf, que abriu o jogo sobre o luto. "É uma dificuldade que eu nunca esperei passar".

O cantor informou que sabia da doença do irmão, mas não da gravidade. Chrystian foi diagnosticado com um rim policístico, em fevereiro, e deveria passar por um transplante. No entanto, antes, ele precisou ser submetido a um cateterismo, e o transplante foi adiado para outubro. Key Vieira, viúva de Chrystian, seria a doadora do órgão.

Ralf ainda desabafou sobre a dor que sente de não ter se despedido do irmão, já que desde o fim da dupla, em 2021, os dois não tinham mais contato. "Eu esperei muito. Eu esperei muito que ele me procurasse, para que eu não cortasse aquele momento que ele estava vivendo (..) A gente não deixou de se amar. Até a esposa dele falou: 'ele te amou muito'. E eu sei disso", declarou.

"É um cara que trabalhou a vida toda comigo. Fez uma carreira gigante. Pra mim, o Chrystian foi a maior segunda voz que eu já conheci. Quando eu estava cantando, ele dirigia a minha voz. Não tenho arrependimento de nada. Eu só tenho o sentimento de ter ficado tanto tempo sem ver o meu irmão", lamentou.

O sertanejo ainda admitiu que sonhava em retomar com a dupla com Chrystian. "Sempre, vejo a dupla como um ser. Uma pessoa só. Achava que era só uma fase. Ele está sempre presente em minha vida. Pra mim, é difícil isso: você ter uma pessoa presente, mas que já se foi".

Amor pelo irmão e fim da dupla

Em um momento da entrevista, Ralf declarou seu amor por Christyan. "Era o meu amado. O Chrystian era um cara sensível, um irmão muito carinhoso. O cantor também recordou o fim da dupla com o artista, em 2021. "Ele queria gravar com os universitários, ele queria gravar com as duplas que tão começando. E eu falei: 'Pô, nós temos uma dupla consagrada, que já está há anos aí", declarou Ralf, que esclareceu que os dois não brigaram.

Após o rompimento, os irmãos se afastaram. "Eu esperava que ele fosse me ligar porque ele desmanchou (...) Acho que ele tinha o momento dele e eu precisava me frear nisso e procurar respeitar aquele momento que ele estava vivendo, que parecia tão feliz, de estar gravando com as pessoas que ele queria, de estar fazendo shows", desabafou.