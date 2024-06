Serginho Groisman e Zeca Pagodinho - Reprodução do Instagram

Publicado 25/06/2024 09:11

Rio - Serginho Groisman usou o Instagram, nesta segunda-feira (24), para anunciar que Zeca Pagodinho será homenageado no "Altas Horas", da TV Globo. O apresentador compartilhou uma foto ao lado do cantor de 65 anos durante a gravação do programa, mas fez suspense sobre os detalhes do especial.

"Essa conversa faz parte de um especial gravado hoje em homenagem a Zeca Pagodinho. Logo todos saberão de detalhes lindos dessa festa", escreveu Serginho na legenda. Os internautas ficaram animados com o anúncio. "Contando as horas", comentou um. "Dois que eu admiro muito! Esse dia aí eu não perco!", avisou outro.

Artistas como Lulu Santos, Ney Matogrosso, Péricles, Thiaguinho e Laura Pausini também já foram homenageados no "Altas Horas".