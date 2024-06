Bruno Mazzeo e Lucio Mauro Filho relembram emoção em peça: 'A gente chorava muito' - Reprodução / Instagram

Bruno Mazzeo e Lucio Mauro Filho relembram emoção em peça: 'A gente chorava muito'Reprodução / Instagram

Publicado 25/06/2024 12:43 | Atualizado 25/06/2024 13:37

Rio - Bruno Mazzeo, filho de Chico Anysio, e Lucio Mauro Filho, herdeiro de Lucio Mauro, comentaram os desafios que tiveram ao homenagearem os pais em espetáculo, durante participação no programa "Conversa com Bial", da TV Globo, desta segunda-feira (24). Na peça "Gostava Mais dos Pais", os atores contam de forma humorada sobre as dificuldades que passam por serem descendentes de duas referências da comédia.



"As pessoas quando abordam fazem variações de 'gostava mais dele, gostava muito'. 'Que bom te encontrar'. 'Alegria te encontrar aqui, filho do meu ídolo'", contou Mazzeo. "O conflito é se adequar. Nossos pais saíram da rádio para a TV e a gente [está] saindo da TV, nossa zona de conforto, para a Internet", disse Lucio Mauro Filho.

"A gente teve muitos momentos especiais. Essa coisa de falar dos nossos pais. A gente chorava muito, se arrepiava. Tiveram momentos catárticos. O tempo todo lembro do que ele falaria, coisas do Vasco, dos meus filhos pequenos que ele não conheceu, as referências. Em Fortaleza eu chorei nas três sessões. Eu sinto muito que eles estão assistindo e me arrepio", falou o filho do Chico Anysio.

Antes de estrelarem juntos nos palcos, os dois participaram do remake da "Escolinha do Professor Raimundo", da TV Globo, onde interpretaram os clássicos personagens. "A gente já tinha feito nossos pais na TV e já tinha sido emocionante nos primeiros dias. Eu olhar para o Bruno vestido e ter que fazer meu pai na Escolinha dava uma emoção que atrapalhava a comédia. No teatro a emoção é muito maior", relatou o filho de Lucio Mauro.

Durante o bate-papo com Pedro Bial, Lucinho relembrou a morte da mãe, Ray Luiza Araújo Barbalho, que faleceu em fevereiro do ano passado. "Mamãe partiu de um jeito rápido, inesperado. Internamos ela nas véspera do Carnaval e partiu na sexta seguinte. Nesses dias de folga de Carnaval fiquei com minha mãe todos os dias", relembrou. "Não posso dizer que não deu certo. Ela não apagou em momento algum. Vimos fotos, rimos, fiz playlist de samba, dei banho nela, penteei o cabelo e ela partiu nos meus braços. Foi uma dádiva ter uma despedida com tanta gratidão", comentou.

Chico Anysio morreu em 23 de março de 2012, aos 80 anos. Lucio Mauro faleceu em 11 de maio de 2019, aos 92. Ambos estavam internados e sofreram de falência múltipla de órgãos.