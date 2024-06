O ’Escadinha’ é interpretado por Jonathan Azevedo, à direita, e chamado de ’Gilsinho’ - Reprodução e Divulgação

O ’Escadinha’ é interpretado por Jonathan Azevedo, à direita, e chamado de ’Gilsinho’Reprodução e Divulgação

Publicado 25/06/2024 12:00 | Atualizado 25/06/2024 12:16

Veja, a seguir, alguns dos bandidos mais relevantes para o começo do grupo, retratados na série com nomes originais preservados. Abaixo da galeria, saiba mais sobre os personagens verídicos.

Bagulhão (1952-1992) - Rogério Lemgruber nasceu e foi criado na favela do Rebu, em Senador Camará, e realizava assaltos com seu irmão, Sebastião. No presídio de Ilha Grande, teve participação tão importante na fundação da Falange Vermelha que é lembrado na sigla da facção, "Comando Vermelho Rogério Lemgruber". Na série, é interpretado por Babu Santana e recebe o nome de "Hoffman".

Escadinha (1956-2004) - José Carlos dos Reis Encina ficou marcado pelas cenas espetaculares de fugas de cadeias. No Réveillon de 1985, escapou do presídio de Ilha Grande de helicóptero. Foi preso novamente em março de 1986. No ano seguinte, ele tentou fugir executando o mesmo método, mas a aeronave em que entrou foi atingida por disparos de policiais e caiu. Foi interpretado por Jonathan Azevedo e chamado de "Gilsinho" na série.

Professor (1942-2019) - William da Silva Lima se colocava com um representante dos presos, escrevendo cartas para as autoridades, e era querido pelos detentos e conhecido pelo seu jeito estrategista. Ficou preso por quase 30 anos e quando saiu da cadeia, precisou usar tornozeleira eletrônica o resto da vida. Escreveu o livro "400 contra um", em que descreve a história da criação do grupo Falange Vermelha. Na série, é interpretado por Bukassa Kabengele e recebe o nome de "Mestre".

Zé Bigode (1948-1981) - José Jorge Saldanha fazia assaltos a banco. Ele quem inspirou o livro “400 contra um”, que descreve um tiroteio contra cerca de 400 policiais, que durou 11 horas e foi o motivo de sua morte. O personagem na produção é o "Chico da Cavanha", feito por Rômulo Braga.

"O Jogo que Mudou a História" é dividido em 10 episódios e está disponível no Globoplay, com episódios sendo liberados semanalmente. José Júnior, que também é fundador da ONG AfroReggae, acredita que a série pode causar um grande impacto no telespectador.

"É uma série que traz muito conteúdo e histórias reais, pouca liberdade poética... É um orgulho tremendo de mostrar uma história com o ponto de vista do preso, do bandido, do morador de favela, do agente penitenciário", disse.