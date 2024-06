Rodrigo Lombardi e Adriana Esteves como os vilões Molina e Mércia na novela ’Mania de Você’ - Divulgação / TV Globo / Manoella Mello

Publicado 26/06/2024 12:52 | Atualizado 26/06/2024 13:06

Rio - Rodrigo Lombardi e Adriana Esteves surgiram como os vilões de "Mania de Você", próxima novela das nove da TV Globo, na primeira foto divulgada nesta quarta-feira (26). No folhetim escrito por João Emanuel Carneiro, autor de "Avenida Brasil" (2012) e "Todas as Flores" (2023), os dois viverão Molina e Mércia, personagens que mantêm uma relação longa que vai além de patrão e funcionária.

Mércia, que tem personalidade fria e "neurótica", trabalha na casa de Molina, de quem é amante e com quem tem um filho que rejeita, Mavi, interpretado pelo ator Chay Suede. Por outro lado, ela deposita todo o amor em Luma (Agatha Moreira), que foi criada como sua filha após a perda da mãe, Cecília (Simone Spoladore), no parto.

Já o poderoso Molina, quem Luma acredita ser seu pai, fez fortuna com uma empresa de cibersegurança e usa as informações que coleta para chantagear pessoas, inclusive Mércia e Luma.



"Mania de Você" substituirá "Renascer" e tem previsão de estreia em setembro deste ano. No início de junho, foi divulgado um teaser com as primeiras cenas da produção, onde aparecem Agatha Moreira, Chay Suede, Gabz e Adriana Esteves, que volta a viver uma vilã escrita por João Emanuel Carneiro. Ela ficou marcada como a eterna Carminha, em "Avenida Brasil".