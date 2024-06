Breno da Matta fala sobre sucesso de pastor Lívio em ’Renascer’ - Caio Oviedo / Divulgação

Breno da Matta fala sobre sucesso de pastor Lívio em ’Renascer’Caio Oviedo / Divulgação

Publicado 26/06/2024 06:00

Rio - Natural de Itabuna, na Bahia, Breno da Matta descobriu o teatro, aos 27 anos, em 2010. Formado em Farmácia, o artista, que vive o pastor Lívio, na novela "Renascer", decidiu mudar os rumos da carreira após passar no processo seletivo de uma escola de teatro em São Paulo. Ao longo da trajetória, já realizou trabalhos em peças como "120 Dias de Sodoma", "Haití Somos Nós" e "Satyros Satyricon"; atuou no filme "Carcereiros", além de fazer duas séries. Atualmente, ele estrela sua primeira novela, em pleno horário nobre da TV Globo, e tem roubado a cena.

fotogaleria

"Não consigo dimensionar como chega para as pessoas, mas, pra mim, não poderia estrear de maneira melhor. É um personagem lindo, com um texto maravilhoso, que traz reflexões necessárias, um exemplo de liderança religiosa", avalia o ator, de 41 anos, que aponta as semelhanças com o pastor. "Acho que transmito um pouco da paz que ele tem. Eu tento ser calmo como ele, paciente, tolerante, mas sem tanto sucesso. Mas tenho aprendido muito com Lívio a ser uma pessoa melhor".

Para dar vida ao personagem, Breno estudou bastante e procurou líderes religiosos. "Fui atrás de muitas referências e livros. Entrevistei pastor Henrique Vieira, converso sempre que possível com o César Belieny , que é o pastor consultor religioso da novela, conversei com amigos evangélicos, li alguns livros. Mas minha grande inspiração é Rubem Alves, enquanto pessoa, pastor e seus livros religiosos. Li dois. Além de padre Júlio Lancelotti, que julgo ser o melhor exemplo de uma liderança religiosa positiva, que trabalha pelo próximo", aponta o artista.

Padre Júlio, inclusive, foi citado na novela, no início deste mês, em uma cena protagonizada por Lívio e Tião Galinha (Irandhir Santos). Na sequência, o pastor disse que admirava muito o religioso, conhecido pelo trabalho humanitário que realiza com a população de rua em São Paulo. "Faço minhas as palavras dele quando diz: 'não luto para vencer, sei que vou perder, luto para ser fiel até o fim'", disse o personagem.

A cena repercutiu muito nas redes sociais, assim como os diálogos de Lívio com Inácia (Edvana Carvalho), que é candomblecista, e os conselhos dados a outros personagens da trama. Breno, porém, admite que não acompanha tanto o que dizem sobre seu trabalho nas redes. "Isso reverbera mais pelo Twitter (atual X), que não tenho, e Tik Tok. Mas recebo um retorno muito legal no Instagram, que é uma rede que mexo melhor", destaca.

Se na web, o artista não consegue dimensionar o carinho dos internautas, no "mundo real" acontece o contrário. "Nas ruas, no corpo a corpo com as pessoas, o carinho é gigantesco. Recebi muito afeto e respeito das pessoas. E chegam pra falar das cenas, de quanto são tocadas pelas palavras do Lívio".

Na primeira versão de "Renascer", exibida em 1993, Lívio, que era interpretado por Jackson Costa, se apaixonou por Joaninha, vivida por Tereza Seiblitz. Breno, entretanto, conta que não sabe quais rumos seu personagem tomará no remake. "Não tenho a menor noção do que vai acontecer com Lívio. Mas torço pra que uma boa história seja contada através dele".

Pessoa de fé

Assim como o personagem, o ator se considera uma pessoa de fé. "Sempre tive muita fé, muita espiritualidade. Acredito em muitas coisas, mas meu encontro espiritual , foi com minha ancestralidade, no candomblé. Mesmo não tendo nenhuma iniciação, é onde meu coração conecta", diz.

Mau-caráter em 'Justiça 2'

Além de "Renascer", Breno está no elenco de "Justiça 2", do Globoplay, como o Túlio, um motoboy mau-caráter, que prejudica Baltazar (Juan Paiva). "Um ótimo personagem, que tem uma função importante na história. Contar boas histórias sempre é um desafio gostoso", declara o ator, que se considera em uma boa fase profissional. "Um momento maravilhoso! Me apresentando pro grande público em dois grandes trabalho e com ótimos personagens. Fico feliz".