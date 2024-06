Telespectadora xinga bispo Marcio Carotti do Fala que Eu te Escuto ao vivo - Reprodução / Youtube

Telespectadora xinga bispo Marcio Carotti do Fala que Eu te Escuto ao vivoReprodução / Youtube

Publicado 27/06/2024 14:35 | Atualizado 27/06/2024 14:46

Rio - Uma mulher, identificada como Maria, expressou sua insatisfação com o programa "Fala que Eu te Escuto", da Record, ao ligar para para a atração. Durante o telefonema, ela fez críticas ao apresentador, o bispo Marcio Carotti, chamando-o de "cínico e debochado", e também questionou a escolha do tema discutido na edição desta quinta-feira (27). Em resposta, Carotti provocou e chegou a pedir ajuda da telespectadora.

O tema do programa era: "Muito tempo de relacionamento: enjoa ou o amor só aumenta?". Maria então ligou para o canal, reclamando que o assunto já havia sido debatido em outra ocasião. "Esse tema já foi. Muitos temas vocês repetem aí, por quê? Pois eu lembro. Você não lembra, mas eu lembro. O tema de ontem é repetido. Façam temas novos"."Produtora, você está ouvindo? Tem que tomar uma providência. Aqui é o gosto do freguês, então trate de resolver essa questão do tema aí. Ela tem razão e você está errada, produtora. É que, às vezes, o tema é parecido, porque é relacionamento e tal. Mas a senhora sabe como é, né? Chega uma hora que não tem mais tema. A senhora tem uns temas aí pra dar pra gente?", rebateu o apresentador.Maria voltou a criticar a atração. "Vocês são muitas cabeças aí. Vocês mesmos fazem, pensam melhor do que uma. E eu acho você tão cínico. Você é muito cínico"."É, eu tenho que pensar nos temas. Se a senhora puder me ajudar pensando em temas", disse Carotti. "Não posso, não. Peça ajuda aí!", afirmou a mulher.Logo, uma discussão entre eles tomou conta do programa. "Ué, mas é a senhora quem está reclamando dos temas", falou o bispo. "Peça ajuda aos seus colegas. Você é muito cínico, tá ouvindo o que eu estou falando?", reforçou Maria. "Mais ou menos. Ah, eu sou cínico?", disse ele, perguntando qual era o significado da palavra."Demais! Tem que melhorar vocês. Você sabe! Você lê, escreve, e não sabe o que é uma pessoa cínica, não? Você é o apresentador", ironizou ela. "Eu tô perguntando para a senhora, é a senhora quem está falando. A senhora não sabe o que é cínico e está falando. Agora eu quero saber, vai ter que explicar", pediu Marcio."Debochado, gosta de humilhar as pessoas", listou a telespectadora. "É mesmo? Mais o quê?", provocou o bispo. "Você é cínico!", insistiu Maria. "Debochado, sarcástico. Eu sou tudo isso? A senhora tem certeza que eu sou isso?" perguntou ele.A moça, por sua vez, reforçou a opinião. "É o que eu acho", disse. "Não acredito, dona Maria", respondeu Carotti. "Pode acreditar, pode acreditar", repetiu ela. O apresentador aproveitou o momento da "saia justa" para sugerir que as ofensas fossem o assunto do próximo "Fala que Eu te Escuto". "Vamos fazer um tema então: debochado e sarcástico. O que a senhora acha?"."Isso! Debochado e sarcástico, igual ao Marcio Carotti", zombou. "A senhora acabou de me dar um tema. Vai ser um tema diferente. A senhora já viu algum tema aqui sobre cínico no programa?", repetiu o bispo. "Não tô lembrada, não", admitiu a mulher. "Ah, então achamos um tema!", brincou ele. "Então tem que ser: cínico, debochado, igual ao Marcio Carotti", completou Maria.