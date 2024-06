Kenye Sade nega climão com Marcos Mion durante show da Madonna - Reprodução / Youtube

Publicado 27/06/2024 16:26

Rio - Kenya Sade negou que tenha havido um climão com Marcos Mion, durante a transmissão do show da Madonna, na Praia de Copacabana, no início de maio. Na ocasião, o apresentador foi acusado por internautas, nas redes sociais, de interromper a colega de trabalho.

"Na hora do ao vivo, as coisas acontecem tão rápido que, de fato, não senti isso. Talvez o público tenha sentido, mas é uma parceria. O Mion é muito experiente, muito legal, e a gente já trabalhou várias vezes", disse a apresentadora, em entrevista ao videocast "Desculpa Qualquer Coisa".

Kenya lembrou que os dois também estiveram juntos em outros eventos, como o Rock in Rio e The Town, e elogiou seu trabalho. "O Mion vem da música, da MTV. Ele é um cara muito experiente. Eu estava ali como especialista, e ele para segurar aquela bola", continuou ela.

A apresentadora também ressaltou o desafio de fazer uma apresentação ao vivo. "Na hora acontece tão rápido, são pensamentos tão rápidos e tomada de decisão que a gente nem percebe. Acho bem equilibrado porque ele trouxe as vivências, eu trouxe tudo o que eu amo de Madonna e de música", concluiu.