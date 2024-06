Atriz Malu Mader retorna para as novelas após oito anos afastada - Fabio Rocha / TVGlobo

Atriz Malu Mader retorna para as novelas após oito anos afastadaFabio Rocha / TVGlobo

Publicado 28/06/2024 13:22

Rio - Malu Mader, de 57 anos, surgiu caracterizada pela primeira vez como Aurora, sua personagem em "Renascer", da TV Globo, em cliques divulgados pela emissora, nesta sexta-feira. No folhetim, a fazendeira e investidora bem-sucedida se envolverá com José Inocêncio (Marcos Palmeira). As cenas da atriz estão previstas para irem ao ar na primeira quinzena de julho.

fotogaleria

"Quando eu recebi o convite para essa participação na novela ‘Renascer’ imediatamente fiquei tomada de novo por uma vontade de fazer novela, algo que não me passava mais pela cabeça", conta Malu, que viajará com Marcos Palmeira, o diretor artístico Gustavo Fernández e a equipe da novela para o Espírito Santo, na próxima semana, para gravar as sequências na fazenda que pertence à personagem.

A atriz não esconde a empolgação com o retorno às novelas. "Apesar de não fazer novela há muito tempo e estar distante desse universo, é claro que por ter feito isso a minha vida inteira, a minha identidade se confunde um pouco com essa figura da atriz de novela. É algo muito forte. Então, ao longo desses anos todos afastada, eu ouvia muito do público em geral: "E aí, não vai fazer mais novela?". Agora vou poder falar: "Vou, vou fazer sim! Vou fazer uma participação em 'Renascer'!", celebra.

O último trabalho de Malu fixo em novelas foi "Haja Coração" (2016). Na trama, ela interpretou Rebeca. Dois anos depois, ela fez uma breve aparição em "Malhação - Vidas Brasileiras", como Melissa. Com mais de 40 anos de carreira, a atriz tem no currículo folhetins como "Eu Prometo" (1983), "Corpo a Corpo" (1984), "Tititi" (1985), "Anos Dourados" (1986), "Top Model" (1989), "Anos Rebeldes" (1992), "Força de um Desejo" (1999), "Eterna Magia" (2007), "Sangue Bom" (2013).