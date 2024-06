Veja primeiras fotos de Nicolas Prattes como Rudá em próxima novela das nove da Globo - Globo/ Manoella Mello

Publicado 28/06/2024 20:32

Rio - A TV Globo divulgou, nesta sexta-feira (28), as primeiras fotos de Nicolas Prattes como Rudá na próxima novela das nove da emissora, "Mania de Você", que vai substituir "Renascer". O ator, que vai interpretar um caiçara, ativista ambiental, falou sobre a construção do personagem.

"Gravar em Angra [dos Reis] foi um grande laboratório porque tive a oportunidade de conviver com as pessoas locais. Conversava com todos os marinheiros e pescadores, queria pegar seus trejeitos e me aproximar ao máximo para poder fazer o Rudá com a dignidade que ele merece ser construído", disse.

Criada e escrita por João Emanuel Carneiro, com direção artística de Carlos Araújo, "Mania de Você" tem previsão de estreia para o segundo semestre deste ano e vai partir da amizade entre duas jovens, Viola (Gabz) e Luma (Agatha Moreira), que parecem predestinadas a entrarem, literalmente, uma na vida da outra. Nascidas no mesmo dia, em situações bem distintas, elas se conhecem anos mais tarde, unidas por coincidências que vão além da data de aniversário.