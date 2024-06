Zac Efron - Reprodução / YouTube

Publicado 29/06/2024 09:56

Rio - Zac Efron, de 36 anos, fez uma declaração que, provavelmente, nenhum fã de "High School Musical" esperava. Em entrevista, o ator revelou que um dos momentos mais marcantes do segundo filme da trilogia da Disney foi improvisado.

Segundo o intérprete de Troy Bolton, a cena com a música "Bet On It", em que ele aparece percorrendo um campo de golfe do resort, foi filmada em cerca de três horas."Não tínhamos ideias para o que fazer no dia. O diretor disse: 'Cara, não temos conceito para essa música. O que você quer fazer?' Eu disse: 'Não sei, estamos em um campo de golfe'", declarou o artista ao canal "Still Watching Netflix".

Com muita música e dança, "High School Musical" traz a história de um casal improvável, o capitão do time de basquete, Troy Bolton (Zac Efron), e a estudante Gabriella Montez (Vanessa Hudgens). O primeiro filme da trilogia foi lançado em 2006 para a televisão, o sucesso rendeu duas sequências, e a trilogia chegou a ser relançada nos cinemas.