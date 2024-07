Eliana concede entrevista ao Fantástico - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 01/07/2024 07:41 | Atualizado 01/07/2024 12:08

Rio - Fim do mistério! Eliana, de 51 anos, revelou seus novos projetos na TV Globo em entrevista ao "Fantástico", exibida neste domingo (30). A artista será a apresentadora do "The Masked Singer Brasil", que era comandado por Ivete Sangalo, e também vai ancorar o "Saia Justa", do GNT.

"Vou fazer dois projetos completamente diferentes. O primeiro é o 'Saia Justa', que é esse programa, esse formato, já que tem 20 anos, que fala tanto com a mulher. E depois, a diversão, a alegria de um programa familiar, que é o 'The Masked Singer', que é um projeto também que eu amo de paixão... É auditório. E tem o carinho dos meus filhos, que amam esse formato. Então, pegar esse bastão vindo de uma cantora tão querida por todo o Brasil, que é a Ivete, é muito legal. Já é astral. Tem muito a ver com o meu DNA", disse Eliana. A atração ganha um especial neste fim de ano e, em 2025, terá a sua quinta temporada.

A apresentadora também falou sobre sua chegada ao "Saia Justa", onde dividirá o sofá com Rita Batista, Tati Machado e Bela Gil, a partir do dia 7 de agosto. "É um programa diferente do que eu já fiz. Uma responsabilidade gostosa de estar ali comandando um programa feminino, mas um programa também que fala sobre tudo. A gente vai dar as nossas opiniões, mas eu acho que é mais de acolher cada tema, sabe? Eu quero sentar ali e ouvir as minhas amigas, eu quero ouvir as mulheres, eu quero aprender com elas. E a hora que a gente estiver ali reunida naquele sofá, eu acho que vai ser libertador", declarou.

A estreia de Eliana na TV Globo acontecerá no dia 28 de novembro no programa "Vem que Tem", o especial multiplataforma do projeto de Black Friday da Globo para o mercado publicitário.

Público fiel

Eliana comentou que o público que a acompanha ao longo de sua trajetória profissional é 'família'. "Venho de muitos anos na televisão. Primeiro, por 16 anos, eu falei com as crianças dessa família. E aí eu fiz a transição, uma transição muito bem-sucedida para um ambiente onde só havia homens, predominantemente masculino, que é programa de auditório aos domingos. A gente sabe dos grandes nomes que fizeram a história da televisão. Então, essa família que eu trago junto comigo ao longo desses anos, eu fui construindo, sabe? A confiança, a credibilidade. Isso é uma construção. Você não consegue ter esse carinho, essa proximidade com o público de uma hora pra outra. As pessoas precisam confiar. E, assim, ao longo desses anos, eu acho que eu despertei essa confiança, e o público veio me acompanhando. Em todas as minhas transições, saindo de uma TV e indo para outra, e agora chegando aqui na Rede Globo, realmente é muito especial", conta.

'Envelhecer é estar viva'

Questionada sobre o ônus e o bônus de chegar aos 51 anos, Eliana respondeu: "Primeiro, é estar viva. Que é a coisa mais importante. Quando eu falo em envelhecer, eu falo muito em viver. Porque, para mim, envelhecer é estar viva. É poder ver meus filhos crescendo. Eu vou ficar emocionada porque é muito forte. Eu vivenciei a passagem do meu pai muito recentemente. Então, ele veio morar comigo. Ele ficava aqui do ladinho onde a gente está. Para mim, envelhecer é coisa boa. Esse é o bônus de estar viva. estar em movimento. Transição profissional aos 51 anos, que coisa bonita. O "O ônus é o colágeno. (...) A menopausa já está batendo na porta. E acho que a gente tem que falar mais sobre esse assunto. Eu acho que o 'Saia' vai ser também um veículo dessas conversas para a gente desmistificar um monte de coisa".

Saída do SBT

Eliana citou sua saída do SBT ao falar sobre sua bagagem pessoal e profissional. "Cada vivência, tudo o que experimentei, tanto falando com o público infantil e depois passando pelo público família, é uma bagagem que você carrega. A transição de uma emissora, da minha parte, eu precisei de muita coragem. As coisas estavam fluindo bem, mas precisava desse movimento. Quando fiz 50 anos eu percebi que tudo estava diferente, que alguma coisa mudou para melhor. Um ano muito diferente na minha vida", revelou.