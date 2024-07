Marina Ruy Barbosa em comemoração ao seu aniversário, neste domingo (30) - Reprodução / Instagram

Publicado 01/07/2024 13:50

Rio - Marina Ruy Barbosa recebeu diversas homenagens de amigos em celebração ao seu aniversário, comemorado no último domingo (30). A atriz completou 29 anos e compartilhou as mensagens nos stories do Instagram. "É meu aniversário bebê, escreveu.

