Isabelle Nogueira vira onça em Parintins e é comparada a Paolla OliveiraReprodução / Televisão

Publicado 29/06/2024 08:22 | Atualizado 29/06/2024 08:24

Rio - Isabelle Nogueira, a cunhã-poranga do Boi Garantido, se transformou em uma onça pintada durante a primeira noite de apresentação do bumbá, nesta sexta-feira (28), no Festival Folclórico de Parintins, no Amazonas. A performance da ex-BBB agitou as redes sociais, onde muitos internautas a compararam com Paolla Oliveira. No Carnaval de 2024, a atriz e rainha de bateria da Grande Rio também surgiu de onça durante o desfile na Marquês de Sapucaí

No X, antigo Twitter, a apresentação dividiu opiniões. Enquanto alguns usuários elogiaram Isabelle, outros detonaram a ex-BBB. "Em um ano que tivéssemos Paolla Oliveira arrasando tudo com a fantasia de onça. Isabelle Perdeu uma grande oportunidade de dar o nome tbm viu. Não tem como passar pano ficou péssima e de baixo orçamento", comentou um internauta.Por outro lado, uma usuária da rede elogiou a fantasia em uma publicação com a reprodução das duas artistas nos eventos. "Por que choras Paolla Oliveira? Isabelle em Parintins", comentou.Houve ainda quem questionasse a escolha da roupa usada pela cunhã-poranga para o evento. "Quem fez essa roupa odeia a Isabelle. Juro ninguém pensou na comparação com a Paolla Oliveira de onça? Ninguém pensou na comparação com a moça do outro boi? A gata vindo com a maior visibilidade do festival e fazem isso com ela", escreveu uma internauta.