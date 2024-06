Luana Piovani critica Instagram após ser punida pela plataforma - Reprodução / Instagram

Publicado 28/06/2024 19:14

Rio - Luana Piovani contou em suas redes sociais, nesta sexta-feira (28), que foi punida pelo Instagram e terá que ficar três dias sem mandar mensagens para outros usuários. A atriz se resolveu com a situação e revelou que isso aconteceu porque ela usou uma palavra não permitida.



"Gente, e a última do Instagram? Eu sou dessas, vou denunciando tudo, ajudando tudo o que posso. Agressão, animal, mulher, criança, denuncio mesmo. E o Instagram finge que essas coisas não acontecem", disse.



"Não pode falar pedófilo. Eu não sei como fala sem falar. Acabei de receber uma notificação deles que vou ficar três dias sem poder mandar mensagem para as pessoas porque eu mandei alguém à merda, sei lá, alguma coisa que eles não gostaram", avisou.



"São três dias sem responder nenhuma mensagem. Mas, sabe o que eu acho engraçado? Em três segundos eu entro numa conta de pessoas que utilizam as imagens de crianças para coisas erradas. Vocês sabem, né? Eu vejo isso direito e tá todo mundo com a conta em dia. Agora eu, que estou denunciando, vocês vêm e me dão branquinha, como se eu precisasse. Faça-me rir", finalizou.