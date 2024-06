Fafá de Belém celebra alta hospitalar após acidente doméstico - Reprodução / Instagram

Fafá de Belém celebra alta hospitalar após acidente doméstico Reprodução / Instagram

Publicado 28/06/2024 18:10

Rio - Fafá de Belém recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira (28), após sofrer um acidente doméstico e cancelar a agenda de shows por um mês. No Stories do Instagram, a cantora surgiu animada e comemorou a novidade cantando.

fotogaleria

"Gente, tô voltando pra casa! Que felicidade! Tem coisa melhor do que voltar para casa? Caí? Caí. Mas me levantei, sempre levanto. Vesti até uns passarinhos e vou sair voando. Eu vou voando para casa", cantou ela, no ritmo de "Voando pro Pará", de Joelma.Fafá ainda deixou um recado para os seus fãs: "Ei, você: se tropeçou, levante, se caiu, arrebite. A vida é uma caminhada para frente", concluiu.Na última quarta-feira (26), a cantora foi parar no hospital e teve que ficar de repouso, pois teve uma lesão no joelho ao tropeçar em um tapete de sua casa. "Não vi um tapete que está na minha casa há 40 anos. Vocês sabem que eu sou distraída (risos) e desse 'tropicão', tive uma lesão no joelho", contou.