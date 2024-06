De férias, Maisa fala sobre estreia em novela da Globo - Reprodução

Publicado 28/06/2024 20:06

Rio - Maisa abriu uma caixinha de perguntas em seu Instagram, nesta sexta-feira (28), para tirar algumas dúvidas dos seguidores. Ao ser questionada sobre seu próximo trabalho como atriz, a artista falou sobre sua estreia na TV Globo, na novela "Garota do Momento", e contou que está aproveitando uns dias de férias antes de começar a preparação para a trama.

"Eu estou na próxima novela das seis da TV Globo. Estou muito animada e estou tirando esses últimos dias de férias porque daqui a pouco começa o trabalho intenso. E para uma novela, a gente não começa já gravando, tem toda uma preparação antes, tem um estudo e, enfim, eu estou muito animada para me dedicar a esse novo desafio", contou.

Durante participação no "Mais Você", da TV Globo , Maisa falou sobre o convite para o novo projeto. "Faz uns meses que eu comecei essa conversa (com a Globo), pra gente ver se era possível. Fiquei feliz com o convite, até chorei, porque no fundo eu sabia que ia dar certo. Estava torcendo muito. A parte mais doida era não poder contar para ninguém. Guardei um segredo por meses... Fazer uma novela das seis vai ser incrível", disse ela, que atuou em "Carrossel" (2012) e "Carinha de Anjo" (2016), ambas do SBT. "Agora é outra pegada. Outra personagem. Estou muito animada", vibrou.

No folhetim de Alessandra Poggi, Maisa dará vida à Bia, personagem que será a pedra no sapato da protagonista. A trama vai mostrar a busca de uma jovem pela mãe, que desapareceu há 16 anos, e sua luta para vencer na vida e realizar seus sonhos no Brasil dos anos 1950. É nesse percurso que os caminhos da mocinha da história e da personagem de Maisa se cruzam.