Beatriz celebra amizade com Isabelle NogueiraReprodução / Instagram

Publicado 28/06/2024 19:13

Rio - Já nos preparativos para o primeiro dia do Festival de Parintins, no Amazonas, Beatriz Reis usou as redes sociais para se declarar para a amiga Isabelle Nogueira, nesta sexta-feira (28). No Instagram, a ex-'BBB' publicou um texto agradecendo pelo convite da cunhã-poranga do Boi Garantido.

"Isabelle, que orgulho tenho de você. É lindo ver você falando sobre sua cultura com tanto amor, você é radiante! Que prazer imenso estar com você nesse lugar mágico, cheio de riquezas naturais, culturais e com um povo extraordinário. Muito obrigada por me proporcionar essa experiência única! Viva o Amazonas! Viva Parintins! Te amo, mana", escreveu Bia na legenda do vídeo em que postou ao lado de Isabelle.

Nos comentários, os internautas celebraram a amizade das companheiras de reality show. "Meu Isatriz! Que honra te ver aqui na terrinha, Beatriz! Amo essa amizade", escreveu um perfil. "Bia e Isabelle: duas lindas e cheias de luz", elogiou outro. "O Parintins do Parintins, o Brasil do Brasil!", brincou um terceiro.