Juliano Floss impressiona ao mostrar antes e depois do corpoReprodução

Publicado 28/06/2024 16:53

Rio - Juliano Floss utilizou as redes sociais, nesta sexta-feira (28), para mostrar o antes e depois de seu corpo após aderir às atividades físicas. Em seu Instagram, o dançarino impressionou com a mudança e recebeu elogios de famosos e anônimos.

"2 anos depois", escreveu Juliano na legenda da publicação. "Boa, menino", disse João Guilherme. "Gigante", afirmou Felipe Roque. "Muito bom", pontuou um seguidor. "Isso aí. Com foco e esforço, pode chegar a qualquer resultado. Continue assim", declarou um internauta.

Confira:

Juliano foi eliminado da "Dança dos Famosos", quadro do "Domingão com Huck", da TV Globo, no domingo (16). Na ocasião, a atriz Nathalia Dill, que participou do júri artístico do programa, foi detonada pelos internautas após dar a nota 9,9 para a apresentação do influenciador , que acabou deixando a disputa por 0,1 pontos.