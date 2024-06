Dona Déa se emociona ao falar do legado deixado por Paulo Gustavo no Dia do Orgulho LGBTQIA+ - Reprodução / Instagram

Dona Déa se emociona ao falar do legado deixado por Paulo Gustavo no Dia do Orgulho LGBTQIA+Reprodução / Instagram

Publicado 28/06/2024 15:08 | Atualizado 28/06/2024 15:10

Rio - Dona Déa Lúcia falou sobre o filho, Paulo Gustavo, que morreu em 2021, ao comemorar o Dia do Orgulho LGBTQIAPN+, nesta sexta-feira (28). Nas redes sociais, ela compartilhou um vídeo relembrando o legado deixado pelo humorista e se emocionou ao dizer que é uma mãe orgulhosa.

fotogaleria

"No Dia do Orgulho, quero relembrar o legado deixado pelo meu filho. Sua coragem, autenticidade e resiliência nos ensina a abraçar a diversidade e valorizar a todos. Seu legado nos lembrar a importância de amar e respeitar qualquer ser humano", começou a mãe do ator.



"Como mãe, eu tenho o dever de criar um ambiente de amor e aceitação para os meus filhos e educá-los sobre igualdade. Como comunicadora, sempre vou usar minha voz em defesa de todos da comunidade, construir um mundo inclusivo, celebrando a diversidade e defendendo o direito das pessoas LGBT. Que o legado do meu filho inspire um mundo mais justo e amoroso. Um beijo de uma mãe orgulhosa", encerrou.



"Tenham muito orgulho de serem quem são. Eu sou uma mãe extremamente orgulhosa. Orgulhosa de saber que Paulo Gustavo e Juliana exercem o direito de amar quem quiserem", escreveu Déa na legenda da publicação.



Paulo Gustavo morreu aos 42 anos, no dia 4 de maio de 2021, em decorrência de complicações da Covid-19. Ele deixou o marido Thales Bretas e dois filhos, Romeu e Gael. "No Dia do Orgulho, quero relembrar o legado deixado pelo meu filho. Sua coragem, autenticidade e resiliência nos ensina a abraçar a diversidade e valorizar a todos. Seu legado nos lembrar a importância de amar e respeitar qualquer ser humano", começou a mãe do ator."Como mãe, eu tenho o dever de criar um ambiente de amor e aceitação para os meus filhos e educá-los sobre igualdade. Como comunicadora, sempre vou usar minha voz em defesa de todos da comunidade, construir um mundo inclusivo, celebrando a diversidade e defendendo o direito das pessoas LGBT. Que o legado do meu filho inspire um mundo mais justo e amoroso. Um beijo de uma mãe orgulhosa", encerrou."Tenham muito orgulho de serem quem são. Eu sou uma mãe extremamente orgulhosa. Orgulhosa de saber que Paulo Gustavo e Juliana exercem o direito de amar quem quiserem", escreveu Déa na legenda da publicação.Paulo Gustavo morreu aos 42 anos, no dia 4 de maio de 2021, em decorrência de complicações da Covid-19. Ele deixou o marido Thales Bretas e dois filhos, Romeu e Gael.

Confira: