Virginia Fonseca mostra ultrassom do terceiro filho - Reprodução

Publicado 28/06/2024 19:13

Rio - Grávida, Virginia Fonseca compartilhou, nesta sexta-feira (28), imagens do ultrassom de seu terceiro filho, José Leonardo, fruto de seu relacionamento com Zé Felipe. Em seu Instagram, a influenciadora falou sobre a expectativa da chegada do pequeno e revelou que tem o achado parecido com a filha, Maria Flor, de 1 ano.

"Meu Deus! Conseguimos ver um pouquinho do rostinho do Zé Leonardo. Eu estou achando ele a cara da Floflo (risos). Ô mãezinha, estou ficando ansiosa para te ver totoco. Que você venha com MUITA saúde e que Deus abençoe sua vida sempre, amém", escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas repercutiram a semelhança entre os filhos do casal, que também são pais de Maria Alice, de 2 anos. "Mas gente, a Maria Flor está ficando a cara da Maria Alice… Daqui a um tempo os três vão parecer muito", disse uma seguidora. "As imagens desses ultrassom são muito engraçadas, mas lembra a Floflo mesmo", afirmou outra. "Eu achei parecido um pouco com a Maria Alice", opinou uma fã.

