Davi Brito e Tamires Assis - Montagem

Davi Brito e Tamires AssisMontagem

Publicado 28/06/2024 17:39 | Atualizado 28/06/2024 17:39

Rio - Novo romance? Após esclarecer rumores de um suposto affair com Jaqueline Grohalski, Davi Brito escreveu uma mensagem carinhosa nos comentários de uma foto do Instagram de Tamires Assis, dançarina de boi-bumbá do Festival Folclórico de Parintins, nesta sexta-feira (28).

Comentário de Davi Brito na foto de Tamires Assis e resposta da dançarina Reprodução / Instagram "Você é linda. Não pelo seu corpo, mas sim por seu coração. E eu vou conhecê-lo muito mais", disse o baiano, que teve como resposta "Lindo do meu coração [emoji de coração]". Ainda é cedo dizer se é namoro ou amizade, mas o campeão do BBB 24 está livre, leve e solto desde o término conturbado com Mani Reggo, companheira que estava com ele antes do inicio do reality

Davi desembarcou recentemente em Manaus para conferir de perto e pela primeira vez o Festival Folclórico de Parintins, que vai de 28 a 30 de junho. Ao que tudo indica, foi lá que ele conheceu Tamires, que é guia do levantador David Assayag do Boi Garantido.