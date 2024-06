Letícia Sabatella parabeniza namorado Daniel Dantas nas redes sociais

Letícia Sabatella ao lado do namorado Daniel Dantas - Reprodução

Letícia Sabatella ao lado do namorado Daniel DantasReprodução

Publicado 28/06/2024 21:27

Rio - A atriz Letícia Sabatella fez um post carinhoso e apaixonado no Instagram para o namorado Daniel Dantas, que completou 70 anos nesta sexta-feira (28), exaltando tanto o lado profissional do também ator quanto o lado romântico.

"Viva Daniel! Esse amor que irradia arte e sabedoria! Viva este Dia D! Para sempre, parabéns pra você! Cheio de graça e sensibilidade! Generosidade e parceria! Bravos mil para o ator incrível, para o grande artista! Viva!", escreveu ela na legenda, com diversos emojis.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leticia Sabatella (@leticia_sabatella)

Outros artistas e colegas de profissão também parabenizaram o ator: "Tudo de melhor! Sorte! Saúde! Paz! Amor!", declarou a cantora Angela Ro Ro. "Viva o Daniel!", disse os atores Antonio Grassi, Erom Cordeiro e Malu Valle. "Parabéns, Daniel! Artista gigante, pessoa admirável. Saúde e arte!", disse a atriz Inez Viana.

O relacionamento dos dois começou em 2019, mas a mineira afirmou, em entrevista recente ao podcast "Papagaio Falante", que tinha "notado" o ator muito antes, em 1991, na gravação de "O Dono do Mundo", primeira novela da atriz.

"Eu hoje falo para ele: 'Poxa vida, você podia ter me esnobado menos naquele época'. Podia ter sido mais rápido, mais tranquilo. É muito legal essa convivência com ele. Tenho uma prática de só namorar com pessoas que eu já conheço há bastante tempo. Normalmente foi assim. Quando eu vou namorar a pessoa, eu já amo a pessoa já faz tempo", revelou Letícia Sabatella.