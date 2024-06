Influenciador infantil troca farpas com Felipe Neto após ser acusado de fazer post nazista - Reprodução / X

Publicado 28/06/2024 16:41

Rio - O influenciador infantil Gato Galáctico foi acusado por internautas de ter feito propaganda nazista em suas redes sociais. Ronaldo Souza, nome real do criador de conteúdo, fez uma publicação bebendo leite cru em ironia à decisão do STF de descriminalização do porte de maconha para uso pessoal e 'bateu continência' a um perfil que o elogiou por ser o 'salvador da raça'.

No X, antigo Twitter, Ronaldo publicou uma foto usando uma camisa verde enquanto bebia leite cru. "Podemos descriminalizar o leite cru também? Não faz o menor sentido ser ilegal", escreveu ele na legenda da post em que ironizava a decisão do STF.

No Brasil, a venda do leite cru é proibida desde 1969, já que quando retirado diretamente da vaca e consumido pode causar problemas digestivos, como prisão de ventre, indigestão, refluxo e até transmitir doenças crônicas, como tuberculose e brucelose. Apenas o leite pasteurizado pode ser comercializado no país.



Em outro momento, o influenciador comentou um emoji batendo continência a um seguidor que o parabenizou pela espera de seu segundo filho. "Ronaldo salvador da raça. Meu herói", escreveu o perfil. As publicações do criador de conteúdo infantil não pegaram bem e logo os internautas o acusaram de fazer referência a um "apito de cachorro".

O termo é usado para descrever mensagens com conotações racistas, xenofóbicas ou discriminatórias que são sutis ou codificadas. Supremacistas brancos e neonazistas o utilizam como uma forma de se comunicar sem que a maior parte das pessoas entendam.

"E o Gato Galáctico que está com apito de cachorro para supremacistas brancos. Quem usa este apito de cachorro na gringa é neonazista", escreveu um perfil. "Isso aqui não é apito de cachorro, isso aqui é um trio elétrico ligado no modo carnaval de Salvador de cachorro", disse outro. "Completamente chocado que o Gato Galáctico que meus primos pequenos gostam é declaradamente incel e posta apito de cachorro neonazista. Cuidado com o que as crianças da sua família consomem", alertou um terceiro.

Após a publicação viralizar, Ronaldo a retirou do ar e negou veementemente as acusações. "Ontem, fui alvo de críticas por beber leite cru e supostamente fazer associações a mensagens de supremacia. Isso é uma mentira absurda. Abomino o nazismo e todas as formas de autoritarismo e violência. Não tenho envolvimento com grupos supremacistas, tampouco neonazistas", iniciou ele.

"Por aqui, defendemos a paz e em nome dela e do bem-estar da minha família, que está sendo afetada por essa situação, e de qualquer pessoa que possa ter se sentido ofendida, irei remover a publicação. No meu canal, temos um compromisso diário com a mensagem que é transmitida a todos que nos acompanham e em hipótese alguma permitirei a disseminação de informações falsas", finalizou.

Discussão com Felipe Neto aumentou as acusações

Além da publicação bebendo o copo de leite, Ronaldo ainda se envolveu em uma treta com Felipe Neto. Após a decisão do STF sobre o porte de maconha, Felipe, que é conhecido por ter ideias alinhadas à esquerda, comparou o uso da droga com o álcool e foi ironizado pelo influenciador infantil.

"Álcool mata muito mais que maconha. Álcool vicia muito mais que maconha. Álcool destrói muito mais famílias. Álcool é 114 vezes mais letal que a maconha", escreveu Felipe Neto em uma publicação em que mostrava dois estudos. "Disse Lúcifer enquanto esfregava as mãos, revelando a maldade do que acabara de pronunciar", respondeu Ronaldo ao post.

Surpreso com a resposta, Felipe Neto publicou: "Embasbacado com o que se tornou aquele 'Gato GaláCtico'. Moleque era animador de vídeos non-sense. Virou uma cópia série-C do meu irmão, só que na versão extremista religiosa, inserindo mensagens políticas de vocês sabem quem. O cara literalmente me chamou de Lúcifer ontem". "Deus transformou minha vida e isso incomoda eles pra caramba!", rebateu Ronaldo.

"O cara postou foto bebendo leite e usando camisa verde (procure saber a relação disso com movimentos de supremacia branca). E bateu continência para um sujeito que disse que ele é 'salvador da raça'. Não dá para ficar mais claro que isso", escreveu Felipe Neto em outra publicação.