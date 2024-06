Anna Livya, a Menina Fantasma do SBT, celebra primeiro aniversário do filho: Meu céu - Marcelo Sá Barretto / Agnews / Reprodução de vídeo

Publicado 28/06/2024 10:56 | Atualizado 28/06/2024 11:03

Rio - A influenciadora digital Anna Livya Padilha, de 23 anos, celebrou, na noite desta quinta-feira (27), o primeiro aniversário do filho Zulu, fruto do seu casamento com o empresário Bruno Gomes, de 34. A comemoração aconteceu em uma casa de festas em Santo Amaro, São Paulo. A atriz ficou conhecida por seus papéis no SBT, onde interpretou a "Menina Fantasma" em uma das "pegadinhas do Silvio Santos", além de fazer parte do elenco da novela "Chiquititas" (2013).



"Gente, o tema da festa é céu, porque é o significado do nome dele. E não poderia ter um tema melhor para significar esse primeiro ano de vida dele. Olha só, está tudo tão lindo", contou a mãe nos stories do Instagram, onde mostrou detalhes da decoração. Tons de azul claro, bexigas brancas imitando nuvens, lembrancinhas personalizadas e muitos brinquedos fizeram parte da festa.