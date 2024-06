Faustão posa com a mulher, Luciana Cardoso, e os filhos João e Rodrigo Silva - Reprodução / Instagram

Publicado 28/06/2024 09:41

Rio - Faustão apareceu sorridente em registros da comemoração do aniversário da sua mulher, Luciana Cardoso, de 47 anos, em São Paulo. Em vídeos compartilhados no perfil do Instagram da aniversariante, o apresentador é visto posando ao lado de Luciana e dos filhos, João e Rodrigo Silva. Ele também é pai de Lara, que não apareceu nas imagens.