Flavia Pavanelli mostra rosto sem maquiagem e faz alerta: Não se compareReprodução / TikTok

Publicado 28/06/2024 11:56 | Atualizado 28/06/2024 11:58

Rio - Flavia Pavanelli, de 26 anos, utilizou as redes sociais, nesta quinta-feira (27), para mostrar o rosto sem maquiagem e aconselhar os seguidores. No TikTok, a atriz publicou um vídeo alertando sobre os "padrões de beleza" que são exibidos nas mídias.



"Você é linda. Não se compare. Por trás de toda câmera e luz bem posicionada existem pessoas reais", escreveu a criadora de conteúdo na legenda da publicação, onde primeiro aparece com maquiagem e depois mostra o rosto natural, com algumas espinhas e manchas vermelhas.