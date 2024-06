Patricia Marx faz 50 anos no Dia do Orgulho LGBTQIA - Reprodução / Instagram

Publicado 28/06/2024 14:34 | Atualizado 28/06/2024 14:41

Rio - A cantora Patricia Marx completou 50 anos, nesta sexta-feira (28), Dia do Orgulho LGBTQIA+, e anunciou que vai se casar com a namorada, a arquiteta Renata Pedreira, em agosto.

"Já moramos juntas há três anos e meio, e me sinto casada. Nesse ponto, o relacionamento de mulheres é bem objetivo. Mas vamos oficializar no final de agosto. Vai ser discreto e só no civil, para a família. A gente prefere viajar", disse ela ao site "Gshow".

No Instagram, a cantora, que fez muito sucesso como integrante do Trem da Alegria nas décadas de 1980 e 1990, celebrou o aniversário e fez uma reflexão sobre a vida.

"Eu escolhi desejar a vida, o amor, enfrentar e lidar com os meus medos, inseguranças, frustrações, e transformá-las em aprendizado e desejo. Ser feliz na simplicidade, porque a vida é mais simples mesmo, assim como a natureza também é. Eu escolhi me acolher mais, investir nas coisas que sempre quis fazer, escolhi me aceitar e cuidar mais de mim, a respeitar meus limites, a dizer não para muita coisa, a abrir mão de outras".



Intérprete dos sucessos "Espelhos d'Água", que esteve na trilha de "Malhação", e "Quando Chove", da novela "A Viagem", falu, ainda, sobre a nova idade.



"Essa maturidade não veio sozinha, mas com muito trabalho de autoconhecimento e cuidado, principalmente da minha saúde mental. Nada vale mais do que isso. Porque viver requer uma presença nessa relação entre você e o mundo. De que maneira eu posso melhorar isso? Então tá aí a minha reflexão para este dia que não volta mais", brincou Patricia.