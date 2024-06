Bruna Linzmeyer usa decote longo em festa em São Paulo - Leo Franco / Agnews

Bruna Linzmeyer usa decote longo em festa em São PauloLeo Franco / Agnews

Publicado 28/06/2024 09:08 | Atualizado 28/06/2024 10:04

Rio - Bruna Linzmeyer brilhou com o look escolhido para uma comemoração do Dia do Orgulho LGBTQIA+, que aconteceu no Ephigenia Rooftop, em São Paulo, na noite desta quinta-feira (27). Deslumbrante, a atriz de 31 anos usou um vestido com um decote profundo até o quadril.

fotogaleria

A artista também chamou a atenção ao exibir as axilas naturais, sem retirar os pelos. A decisão de não depilar já foi falada por Linzmeyer, em 2019. "Fiquei com vontade de experimentar ter eles [os pelos]. Ver eles em mim. Tocar neles enquanto passo creme no corpo. Não ter mais que lidar com aquela dor insuportável, nem com o preço da depilação, nem com o tempo gasto nisso, nem com aqueles chatíssimos pelos encravados", escreveu ela, em uma publicação no Instagram. A artista também chamou a atenção ao exibir as axilas naturais, sem retirar os pelos. A decisão de não depilar já foi falada por Linzmeyer, em 2019. "Fiquei com vontade de experimentar ter eles [os pelos]. Ver eles em mim. Tocar neles enquanto passo creme no corpo. Não ter mais que lidar com aquela dor insuportável, nem com o preço da depilação, nem com o tempo gasto nisso, nem com aqueles chatíssimos pelos encravados", escreveu ela, em uma publicação no Instagram.

Os ex-BBBs Gabriel Santana e Jessi Alves marcaram presença no evento. Mauro Sousa, filho de Mauricio de Sousa, aproveitou a comemoração e deu um beijão no namorado, o ator Rafael Piccin. A atriz Gianne Albertoni e os influenciadores digitais Yarley e Hallesia também estiveram presentes.