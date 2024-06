Leão Lobo diz que saída de Eliana do SBT teria sido motivada pela chegada de Virginia Fonseca - Reprodução de vídeo

Publicado 28/06/2024 09:14





Rio - As especulações em torno da mudança de emissora da apresentadora Eliana continuam. Dessa vez, quem resolveu opinar foi o jornalista Leão Lobo, nesta terça-feira (25), durante participação no podcast "Elementar Show", do Youtube, e disse que a comunicadora teria se incomodado com a chegada da influenciadora digital Virgínia Fonseca ao SBT."Na pandemia, abaixaram os salários da Eliana e de todos nós. Nós, quando ia voltar ao salário normal, fomos mandando embora, eu, Lívia [Andrade], a Mamma. A Eliana continuou, mas não subiu o salário dela de volta. Já é uma agressão ao profissional", iniciou."Depois disso, teve uma história muito forte, que eu sei de fontes lá de dentro. O que incomodou muito a Eliana, e eu acho que tem muito sentido, foi a chegada dessa menina, a Virginia. Porque a Virginia ela pode ser uma celebridade na internet, mas na televisão ela não é nada!”, opinou o comunicador.

Em seguida, Leão Lobo revelou que Eliana estava tentando fazer mudanças em seu programa, mas que não foi atendida. "E ela (Virginia Fonseca), chegou como se fosse uma rainha, com cenário maravilho, com toda 'pompa', com toda divulgação. E a Eliana com 15 anos de casa, estava reivindicando um cenário novo, uma série de coisas", disparou.

Vale lembrar que no último domingo (23), a apresentadora recebeu uma homenagem de despedida, que foi ao ar no "Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel". A herdeira da emissora, então, pediu "perdão" para a nova contratada da Globo. "Eu não sei o que aconteceu aqui dentro do SBT, se alguém falou alguma coisa, te disse alguma coisa que fez você se sentir desrespeitada. Mas eu em nome do SBT, em nome da família Abravanel, quero te pedir perdão. Iniciou Patrícia, que emendou segurando na mão da colega. Que você vá para esse novo ciclo sabendo que é a amada por todos aqui. Não existe SBT sem Eliana, as portas vão estar sempre abertas aqui", falou a filha de Silvio Santos, afirmando que esse trecho não precisava ir ao ar. Apesar da declaração, nenhuma das duas explicou o que aconteceu nos bastidores.